Roma, rapinano profumeria e picchiano la commessa: arrestati

Sono entrati in una profumeria di Acilia armati di coltello. Dopo aver minacciato i dipendenti, e non riuscendo nell'intento di prelevare il denaro contenuto in cassa, sono fuggiti colpendo una commessa, non prima di aver portato via alcuni profumi. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia, diretto da Fabio Abis, con un'indagine «lampo», ad individuare i due rapinatori. Gli investigatori hanno immediatamente raccolto le testimonianze delle vittime e dei clienti presenti, per poi visionare le immagini di video-sorveglianza del negozio; alcuni cittadini hanno poi riferito la direzione di fuga dei due malviventi.



Dopo una rapida perlustrazione della zona, cercando di ricostruire il possibile percorso dei rapinatori, i poliziotti hanno individuato un campo adiacente che conduceva ad un residence in via Serafino da Gorizia; qui hanno effettuato un'attenta ispezione, visionando anche le telecamere poste all'ingresso, da dove si notava il passaggio verso una precisa scala, delle stesse due persone inquadrate nella profumeria appena rapinata. Individuato il loro appartamento, gli investigatori hanno fermato i due uomini; nell'abitazione sono stati recuperati i profumi appena rubati e il coltello utilizzato per minacciare i dipendenti del negozio. Identificati per C.F.M.A., cittadino cileno di 32 anni, e T.P., italiano di 29, i rapinatori sono stati arrestati e accompagnati negli uffici del commissariato di Ostia.

