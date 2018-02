A Ostia torna l'incubo dei cassonetti bruciati: «Sono già un centinaio»

di Mauro Evangelisti

Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio, è preoccupata: «È successo ancora. Hanno bruciato altri cassonetti. Ormai sono più di cento quelli andati a fuoco. Noi ci sforziamo per garantire il decoro, la legalità. Poi però arrivano queste azioni che hanno un doppio effetto: sono nocive, perché il fumo che si produce dai cassonetti e dai rifiuti in fiamme è tossico; si crea degrado fino a quando non vengono sostituiti i cassonetti distrutti». BILANCIO Negli ultimi...