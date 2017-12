Per neve, sulla A24 Roma- Teramo è in vigore il divieto temporaneo di accesso per i veicoli con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo tra Vicovaro e L'Aquila Est. Lo comunica Astral Infomobilità.

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:31



