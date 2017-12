Si ribalta Tir, chiuso e riaperto tratto di A1 Orte-Magliano

E' stato riaperto il tratto autostradale compreso tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma. Il tratto era stato chiuso alle ore 14.30 a causa di un incidente avvenuto al km 493 nel quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo in carreggiata parte del gasolio del serbatoio. A seguito dell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari » . Subito dopo l'incidente si è registrato oltre 1 km di coda, adesso in corso di smaltimento.

Martedì 26 Dicembre 2017



