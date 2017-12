Virginia Raggi: «Un anno intenso, colmo di emozioni e di impegni importanti»

«È stato un anno intenso, colmo di emozioni e di impegni importanti. Abbiamo affrontato tante questioni insieme ai consiglieri e agli assessori tentando di trovare sempre la soluzione migliore per il bene della nostra città». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi augurando «buon anno nuovo a tutti».



«Siamo entrati nelle istituzioni come cittadini e siamo rimasti cittadini continuando la nostra strada a testa alta e con le mani libere. Come immaginavamo il percorso intrapreso ha fatto spesso i conti con gli ostacoli della politica e dei vecchi affari ma nonostante tutto non abbiamo indietreggiato di un passo - scrive -. Abbiamo aperto diversi asili sia in periferia che in centro, abbiamo piantato alberi (e non mi riferisco al famoso e amatissimo Spelacchio). Abbiamo avviato il piano per la riduzione dei materiali post consumo e lanciato la raccolta differenziata in alcuni quartieri della Capitale. Un momento di transizione indispensabile che ha bisogno di tempo per il suo sviluppo rivoluzionario».



La sindaca quindi parla dei «tanti risultati ottenuti. Dallo stadio di Tor di Valle, innovativo per la sua sostenibilità ambientale e importante per i migliaia di posti di lavoro che porterà in città, alla Formula E (un evento internazionale che vedrà sfrecciare tra le strade della capitale bolidi silenziosi ed elettrici). Abbiamo anche quest'anno approvato il bilancio in anticipo rispetto alle altre grandi città italiane. Avere conti in regola vuol dire programmare. Vuol dire basta debiti. Significa finalmente pensare al futuro».

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:05



