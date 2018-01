Roma, le fioriere del Campidoglio vengono giù per il vento

di Lorenzo De Cicco

«Qui tira una brutta aria, eh?», scherza il vigile di passaggio. Certo è che il vento soffia forte e non risparmia nemmeno il Campidoglio. Proprio sotto la Lupa, accanto alle auto di servizio della giunta grillina, le fioriere sono capitombolate in sequenza. E, per ore, nessuno le ha tirate su. Un domino floreale che restituisce un colpo d'occhio un po' da disaster movie, proprio accanto all'ingresso principale di Palazzo Senatorio e alla grande fontana marmorea, ammirata e paparazzata ogni giorno da migliaia di turisti. Anche la statua del fiume Nilo, in questo quadretto e con questo tempo, sembra avere lo sguardo incupito.