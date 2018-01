di Simone Canettieri

Sarà Jean-Léonard Touadi il candidato presidente della Regione Lazio per Civica Popolare. Ad annunciarlo è stata la leader del partito e ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, durante la trasmissione Carta Bianca, su Rai 3. «Ci ha dato la sua disponibilità ed ha deciso di aderire a Civica Popolare», ha spiegato Lorenzin ricordando «la sua grande passione: si è sempre occupato di questioni civili e di diritti civili. È stato un grande assessore a Roma e credo sia la persona giusta per interpretare lo spirito di Civica Popolare e dare risposte concrete alla città».



Entrato in Politica nel 2006, è stato assessore alla sicurezza, alle politiche giovanili e ai rapporti con le università del Comune di Roma, nella giunta di Walter Veltroni. E proprio grazie al fondatore dei dem, entrò in Parlamento con il Pd. Dario Franceschini, alle primarie del 2009 lo propose come vicesegretario in caso di vittoria.



Dalla Regione fanno notare come Jean-Léonard Touadi attualmente sia presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma, proprio su nomina di Zingaretti, che ora si appresta a sfidare.



«Ringrazio Civica Popolare e Beatrice Lorenzin per la stima e la fiducia che mi hanno concesso proponendomi come candidato per la presidenza della Regione Lazio», afferma Jean-Léonard Touadi, candidato alla

presidenza della Regione Lazio per Civica Popolare. «Sento su di me tutta la responsabilità di quest'impegno -

aggiunge - e sono pronto a battermi per la regione dove vivo e lavoro e per la quale mi sono già speso come amministratore locale in Comune e come deputato in Parlamento. Come Civica popolare vogliamo ritrovare il senso profondo del territorio e offrire soluzioni realistiche ma nello stesso tempo innovative».





Al momento dunque a contendere la poltrona di governatore al presidente dem uscente, ci sono anche Stefano Parisi (centrodestra), Roberta Lombardi (M5S), Sergio Pirozzi (leader della lista Lo Scarpone) e Mauro Antonini (Casapound).









Lunedì 29 Gennaio 2018



