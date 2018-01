La missione che non c’è/ Sulla Capitale serve un patto, non barricate

di Mario Ajello

Roma balza al centro dell’attenzione nel duello Gentiloni-Raggi. E la polemica fa scintille. Non è che non si deve parlare di Roma. Ma si deve parlare “per” Roma. Cioè costruire progetti, pianificare percorsi, dare uno spessore, un senso, una missione alla Capitale e al ruolo generale che le spetta come cerniera della nazione e riassunto di ciò che è e vuole essere l’Italia. A Roma il 4 marzo si vota ma non si vota per Roma. Invece bisognerebbe trasformare queste elezioni...