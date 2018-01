Salva-Atac, l'ultima mossa del Comune: «Via libera alla vendita di 7 ex depositi»

di Laura Bogliolo

Un passo in avanti fondamentale verso il recupero di beni immobili di Atac. Il Campidoglio ha approvato una memoria per sbloccare la vendita di alcuni stabili, una mossa che ha l'obiettivo di fare cassa e risanare la municipalizzata nell'ambito del concordato preventivo. Gli immobili che possono essere alienati sono le ex rimesse Vittoria di piazza Bainsizza, San Paolo di via Alessandro Severo, piazza Ragusa, l'area Garbatella di via Libetta, il Centro Carni di via Severini, e le rimesse di via di Portonaccio e Trastevere di...