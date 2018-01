Roma, la sicurezza dimenticata dopo le violenze nelle ville storiche

di Camilla Mozzetti

Abbandonate e terre di nessuno: benvenuti nelle ville storiche della Capitale. Per non parlare dei parchi, ricoveri notturni e zone franche. Molti dei polmoni di Roma, ettari di verde lasciati al degrado, continuano ad avere una doppia vita. Diventando sotto le stelle, coacervi di illegalità. Lo scorso settembre, dopo lo stupro di una clochard nel cuore di villa Borghese, l'amministrazione M5S di Virginia Raggi promise grandi interventi con un comitato per la sicurezza convocato ad hoc. Un modo per placare la...