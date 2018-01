Roma, comunali, premi all'ufficio nelle nuove buste paga: ma solo se tutti lavorano

di Lorenzo De Cicco

Anno nuovo, nuovo contratto, per i travet del Campidoglio. Dopo sei mesi di incubatrice - il varo in giunta risale al luglio scorso - per 24mila dipendenti comunali debutta in busta paga il nuovo salario accessorio, quella fetta di stipendio che, con le nuove regole volute dal M5S, è legata alla «produttività dell'ufficio». Della serie: più il tuo gruppo di lavoro ottiene risultati, macina pratiche, stacca multe, partorisce bandi regolari, più guadagnerai a fine mese. Era una scadenza attesa, per...