Roma, Raggi presenta il nuovo tram del centro: «Quattro fermate, da piazza Vittorio ai Fori»

«Un tram che non è solo un tram, ma una piccola tratta che collegherà Largo Preneste con largo Corrado Ricci». La sindaca Virginia Raggi, gli assessori Linda Meleo (Mobilità) e Luca Montuori (Urbanistica) presentano così la nuova linea del tram che partirà da piazza Vittorio, dove si intersecherà con il 5 e il 14, arriverà fino a Largo Corrado Ricci. Questo nuovo percorso avrà una frequenza di 8 minuti a corsa, quattro le fermate. Già stanziati 5 milioni, «il resto sarà aggiunti dal ministero», dice Meleo.



Entro maggio 2019 il Campidoglio conta di iniziare i lavori per realizzare il tram che collegherà piazza Vittorio e largo Corrado Ricci, all'inizio di via dei Fori Imperiali, che potrebbero concludersi - stando alle stime del Comune - nel 2020. La nuova linea partirà da largo Preneste e giungerà a Largo Corrado Ricci in un tempo stimato di 20 minuti. In un secondo step il tram verrà prolungato fino a piazza Venezia. «Il tram fa parte della cura del ferro che vogliamo

portare n questa città - ha detto la sindaca Virginia Raggi - con questa tratta di 1,5 chilometri tra piazza Vittorio e largo Corrado Ricci consentiamo di avvicinare i cittadini al centro lasciando l'automobile».



L'infrastruttura è parte integrante del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e in bilancio sono già stati stanziati 5 milioni di euro per la sua realizzazione. Per Raggi «rappresenta una cerniera urbana molto importante tra il quartiere dell'Esquilino, il Colosseo, piazza Venezia e il Foro Romano. Un'occasione per riqualificare l'asse Vittorio-Lanza-Cavour e collegare la nuova isola ambientale del rione Monti come porta di accesso al parco archeologico dei Fori Imperiali. Abbiamo deciso di indire un concorso di progettazione per la riqualificazione di tutta

l'area che sarà interessata dalla linea tranviaria».



«Il tram migliorerà i collegamenti della zona: negli orari di punta quest'opera potrà soddisfare la domanda di oltre 2.600 passeggeri. Una volta chiusa la conferenza dei servizi chiederemo al ministero di completare il finanziamento aggiungendo le risorse a quelle già stanziate da Roma Capitale per poter poi bandire la gara», ha spiegato Meleo. Montuori invece è intervenuto dicendo: «Sono felice di poter dare questo annuncio. È uno dei nodi importanti di questa città. Abbiamo deciso di bandire un concorso di progettazione e che ci permette di aprire un dibattito sulla modernità a Roma». Secondo Stefano, dopo l'arrivo a largo Corrado Ricci, il prolungamento a piazza Venezia «è una realtà. Cè già uno studio di fattibilità».





