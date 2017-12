Roma, preferenziali, Colombo e galleria Giovanni XIII: gli investimenti del 2018

di Fabio Rossi

Strade da rifare, nuove corsie preferenziali e piste ciclabili, restauro di monumenti e siti storici. Il piatto del bilancio capitolino 2018 non ride di certo, con 287 milioni di euro utilizzabili per il piano investimenti, di cui una trentina destinati ai Municipi (a cui si aggiungono i 21 inseriti negli emendamenti approvati in aula Giulio Cesare). Ma l'amministrazione comunale punta comunque a far partire nel prossimo anno diversi cantieri strategici per il rilancio della Capitale (e possibilmente a chiuderne il più possibile),...