Roma, in bilico giunta Capoccioni del III Municipio. FdI: «Abbiamo le firme per la sfiducia»

Ci sono tutte le firme per sfiduciare la presidente del III municipio, la grillina Roberta Capoccioni. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di FDI in III Municipio Emiliano Bono, Vincenzo Di Giamberardino, Donatella Geretto e Giordana Petrella. Che attaccano: «Con l’ultima firma apposta dal consigliere del gruppo Misto Cristiano Bonelli, la mozione di sfiducia alla Presidente Roberta Capoccioni raggiunge il numero di firme previste dal Regolamento Municipale per essere presentata e poi discussa».



Ora il Regolamento prevede che il Consiglio Straordinario sulla sfiducia della presidente grillina «verrà convocato tra non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni, a partire da oggi». Dopo l'VIII municipio (Garbatella), ora potrebbe saltarne un altro, il III appunto della Capoccioni, molto vicino alla candidata alle regionali Roberta Lombardi.

Giovedì 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA