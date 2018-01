Domenica ecologica a Roma, Onorato (Marchini): «Si slitti di un'ora, così laziali penalizzati»

«Il Comune di Roma garantisca ai tifosi la possibilità di raggiungere lo stadio con i propri mezzi domenica 21 gennaio». Lo afferma in una nota Alessandro Onorato, capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio. «Basta aumentare di un'ora, fino alle 17.30, la fascia di circolazione per le auto - aggiunge - e consentire l'uscita dei tifosi dall'Olimpico. Considerato lo scarso livello del servizio di trasporto pubblico locale e le difficoltà che avrebbero tassisti e Ncc a raggiungere lo stadio risulterebbe impossibile per i tifosi della Lazio e del Chievo Verona raggiungere o lasciare lo Stadio Olimpico! Faccio appello alla sensibilità della Sindaca Raggi e dell'Assessore allo Sport Frongia affinché modifichino l'ordinanza per non penalizzare inutilmente gli sportivi».

Venerd├Č 19 Gennaio 2018



