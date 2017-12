Roma, la buvette del Campidoglio cambia look e apre ai vegani

di Simone Canettieri

Aspettando quella nelle scuole, arriva la svolta alimentare in Comune. La buvette del Campidoglio cambia gestione e soprattutto allarga il menu alle preferenze alimentari della giunta e della maggioranza grillina. Per assecondare i gusti della nuova amministrazione Raggi(la sindaca in diverse occasioni ha confessato di essere vegetariana), la società Gestione Servizi integrati, che ha vinto la gara d'appalto, prevederà pietanze diverse rispetto al passato. Ovvero cibi vegani, vegetariani, biologici e senza glutine. Insomma, non solo le vecchie pizzette e le classiche insalate. Nella maggioranza pentastellata si contano infatti anche diversi vegani. Il locale, al momento in fase di ristrutturazione, riaprirà ai dipendenti e ai politici del Campidoglio dal 5 gennaio.

Venerdì 29 Dicembre 2017



