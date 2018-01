Roma senza regole, bus turistici e decoro: ecco le delibere ferme

di Camilla Mozzetti

L'assedio dei pullman turistici in Centro? Durerà ancora un po'. I minimarket che dilagano nei rioni di maggior pregio? Continueranno a lavorare senza porsi il problema della qualità e senza ridurre la vendita di superalcolici. Che dire poi dei parcheggiatori abusivi di fronte agli ospedali che sottraggono indebitamente denaro ai romani? Per ora nessuno li allontanerà, mandandoli via. Così come nessuno controllerà con solerzia le fontane di Roma o i monumenti e il rispetto del loro decoro, evitando ai...