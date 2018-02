Roma, Agcom sanziona il Comune: «Il sito viola la par condicio»

di Lorenzo De Cicco

La sindaca non informa più, almeno fino alle elezioni del 4 marzo. Virginia Raggi dovrà chiudere per un paio di settimane la sua rubrica online, pubblicata sul portale del Campidoglio, che propaganda i risultati della giunta pentastellata. Motivo? Questo spazio, ribattezzato appunto La Sindaca informa, rappresenta una «violazione della par condicio in periodo elettorale da parte di Roma Capitale». Lo ha messo nero su bianco l'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La bocciatura...