Roma, Raggi visita l'ex Gil di Trastevere: «Qui la scuola per i dipendenti comunali»

«Sono stata all'Ex Gil a Trastevere per vedere come procedono i lavori di ristrutturazione dell'edificio. Qui sorgerà la Scuola di formazione di Roma Capitale che si occuperà di coordinare e gestire le attività e i programmi di aggiornamento professionale del personale capitolino». Ad annunciarlo la sindaca Virginia Raggi. Che continua: «Ci teniamo che i dipendenti capitolini siano i promotori di un cambiamento culturale dall'interno. Per questo lo scorso dicembre abbiamo approvato la delibera che istituisce la Scuola ed abbiamo immediatamente fatto partire i lavori. L'ambizione è quella di farla diventare un laboratorio per la pubblica amministrazione, sul modello di importanti scuole di formazione internazionali».

La scuola intende aprirsi all'esterno attraverso convenzioni con università pubbliche e private, italiane e straniere: diventerà un polo culturale dedicato alla P.A. «Per questo individueremo un comitato scientifico composto da eccellenze della comunità scientifica nel campo del pubblico impiego, del diritto del lavoro, dell'innovazione tecnologica e della formazione manageriale, che daranno l'indirizzo didattico. Sarà - conclude Raggi -per tutti i dipendenti un'opportunità di crescita ma soprattutto di adeguamento e qualificazione professionale in un contesto normativo in continua evoluzione. Vogliamo che i dipendenti e i dirigenti accedano ad una formazione che permetta loro di migliorare i servizi che offrono ai cittadini».