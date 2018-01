Raggi, il Campidoglio rinuncia a costituirsi parte civile

di Simone Canettieri e Stefania Piras

Manca l'ultimo parere ma la decisione è presa: Virginia Raggi non farà costituire parte civile il Comune nel processo che la vede imputata. Al massimo, in caso di condanna e «di un accertamento del danno», il Campidoglio intenterà una causa civile contro la grillina. Una decisione sofferta che mette in imbarazzo in molti a Palazzo Senatorio. A partire dai consiglieri pentastellati che chiedono una riunione di maggioranza per lunedì prossimo «perché Virginia ci ha tenuti all'oscuro di...