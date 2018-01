Raggi a Gentiloni: «Basta chiacchiere da campagna elettorale, ci dia i poteri»

«Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi». Così la stessa sindaca di Roma Virginia Raggi replica alle dichiarazioni del premier Gentiloni. «Per governare questa città servono i poteri che hanno tutte le altre grandi capitali d'Europa e non chiacchiere prima del voto», continua Raggi.

«Ho chiesto più volte al premier che l'esecutivo si adoperasse finalmente per attuare la legge che nel 2010 ha istituito Roma Capitale - spiega Raggi -. Il governo non ha mai risposto. In genere evito le polemiche ma non amo le falsità. Se Gentiloni è davvero in buona fede, come pare, si impegni sui decreti attuativi della legge per Roma Capitale. Questa è la vera prospettiva di lungo periodo». «In questi mesi, come lui stesso sa bene, con alcuni ministri c'è stata una proficua collaborazione, non

