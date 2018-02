Ostia, M5S: in arrivo delibera per andare in spiaggia anche di sera

«Illuminazione, sicurezza e pulizia per la stagione balneare 2018. Un nuovo modo di vivere la spiaggia con un accesso più sicuro e attento al bello. Sarà possibile grazie a una delibera di iniziativa consiliare, da me appena depositata, che mira a rendere fruibile il lungomare e le spiagge di Ostia, anche nelle ore serali, con un'adeguata illuminazione pubblica e un?accurata pulizia delle spiagge libere nella parte centrale del Lido di Ostia». Lo annuncia il capogruppo del M5S di Roma Paolo Ferrara.



Grazie all'installazione di una illuminazione ad hoc sarà garantita più sicurezza e si potrà vivere al spiaggia da «maggio a settembre - spiega Ferrara su Fb -, una spiaggia illuminata e dotata aree sportive che consentirà a cittadini e turisti di godersi il mare e di giocare a beach volley, a beach tennis, a beach soccer o di praticare skateboarding fino a tarda sera».



«Rispondiamo a una richiesta che, da lungo tempo, viene dai turisti, dagli operatori commerciali e ovviamente dai cittadini. Per gli eventi chiediamo inoltre indirizzi specifici che contribuiscano all?individuazione delle aree in particolare per quanto riguarda 'Sport in Spiaggia dopo il tramontò e 'La spiaggia a tutte le orè -prosegue Ferrara- Le aree sportive non potranno superare il 20% della superficie della porzione di arenile soggetto a ospitare le? attrezzature di facile rimozione? necessarie alla pratica delle attività sportive. Tali aree potranno essere ampliate solo con regolare autorizzazione degli uffici competenti e per eventi di particolare rilevanza».

