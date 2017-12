Regionali, Zingaretti: «Se vinco giù Irpef e Irap. Coalizione da Lorenzin a Grasso»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nicola Zingaretti, il suo ultimo atto da presidente è stato l'approvazione del bilancio della Regione Lazio in dodicesimi. Dopo l'abolizione in extremis del listino elettorale è un'altra mossa per togliere argomenti al M5S? «Sono due fatti che confermano pratiche politiche nuove. Prima, l'ultimo bilancio era l'occasione per un marchettificio elettorale. Così, invece, deciderà chi vincerà». Con il Pd dato al 20% per lei non sarà una passeggiata, anzi. Avrebbe...