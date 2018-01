Roma, il Comune fa cassa: giro di vite sulle multe per recuperare 800 milioni

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Più fondi dalle entrate tributarie, con attenzione al recupero degli arretrati, ma soprattutto da quelle extratributarie, in primis le multe, per dare respiro alle casse del Campidoglio. Nel bilancio di previsione 2018 del Campidoglio si punta forte sul recupero delle cifre non incassate in precedenza, i cosiddetti residui attivi. Ma anche a incassi nuovi di zecca: dall'incremento delle multe per violazioni del Codice della strada, già avviato nel 2017, alla precisa impennata delle rimozioni, fino all'aumento delle...