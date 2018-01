M5S, capogruppo a Roma Ferrara pubblica video di una tessera Pd bruciata. Poi si scusa

Il capogruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio Paolo Ferrara ha pubblicato un video (poirimosso) nel quale si vede qualcuno che cerca di dare fuoco a una tessera del Partito democratico.



Il video «è grottesco e rappresenta un vile attacco che non ha nulla di politico ma richiama al contrario sentimenti di odio e violenza. Il M5S chieda pubblicamente scusa e redarguisca il proprio capogruppo, che dovrebbe pensare ai tanti problemi che l'amministrazione di cui fa parte non sta nemmeno provando ad affrontare», dichiarano in una nota Andrea Casu e Riccardo Corbucci, rispettivamente segretario e coordinatore del Partito Democratico di Roma.



«Il post di Paolo Ferrara oltre a essere una pesante offesa per milioni di italiani è un oltraggio alla democrazia e alla costituzione. Dalle bandiere ai libri bruciati è nata la notte della democrazia. Ferrara vergogna. M5S chieda scusa», si legge in una nota del gruppo del Pd capitolino.



«Il gesto non merita commenti. Il signore è anche un militare della Guardia di Finanza: chissà cosa ne pensano i suoi vertici?». Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Stefano Esposito.



«Ho condiviso un video trovato sul web che riprende un elettore del Pd che brucia la sua tessera di partito. Ho fatto un errore e chiedo scusa perché la battaglia politica deve sempre rimanere nell'alveo del confronto leale», si è poi scusato Ferrara. «Ma smentisco il mio coinvolgimento diretto nella vicenda: io non ho mai bruciato alcuna tessera. Il mio voleva essere un modo per evidenziare la delusione di tanti cittadini verso il Partito democratico - conclude - Questa volta ho esagerato e devo chiedere scusa».





