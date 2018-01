Raggi, Alfonso Bonafede: «Così i giornali in campagna elettorale non titoleranno "Virginia a processo"»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alfonso Bonafede, deputato M5S nonché luogotenente di Luigi Di Maio in Campidoglio. La mossa della sindaca è una scorciatoia allungatoia per non disturbare la vostra campagna elettorale? «E perché mai? Del processo se ne sarebbe parlato lo stesso». Quanto è stata partecipata questa decisione? «In che senso?» Ha influito di più l'esigenza processuale della sindaca o quella del M5S in vista delle urne? «Raggi ci ha comunicato questa decisione e noi la...