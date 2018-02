Regionali, la candidata al Lazio Lombardi (M5s): «Asl invita a votare Zingaretti (Pd). Fatto grave»

«Dicembre 2017, campagna elettorale già in corso, la pagina ufficiale Fb della Asl 4 Roma pubblica un cartello che praticamente invita a votare il presidente uscente in vista del 4 marzo. C'è proprio il riferimento alle elezioni regionali. Siamo di fronte a un fatto gravissimo». Questa la denuncia in un post su Facebook della candidata alla Regione Lazio di M5S Roberta Lombardi.



«U na Asl, che dovrebbe essere politicamente autonoma e indipendente, si presta a fare campagna elettorale per uno dei candidati, in questo caso Zingaretti. Mi auguro che la direzione della Asl si scusi, mi auguro siano presi dei provvedimenti », continua Lombardi.

Gioved├Č 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA