Roma, i Fori Imperiali come Central Park e a ingresso gratuito: la proposta di Bergamo

Realizzare nell'area compresa tra l'Aventino, le Terme di Caracalla, rione Monti e il Campidoglio, passando per i Fori Imperiali, «una sorta di Central Park» romano liberamente accessibile a tutti. Niente biglietti di ingresso per le visite, né ai romani, né ai turisti tranne per il Colosseo e il Palatino. È il progetto che il vicesindaco di Roma con delega alla Cultura Luca Bergamo proporrà al prossimo ministro della Cultura.





Martedì 6 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA