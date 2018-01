Camion bar fuori dal Centro, il piano rimandato al 2019

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una promessa fatta diventa un obbligo morale da rispettare, almeno per la tradizione popolare che di motto ha fatto virtù. Questa consequenzialità però non si rispetta in Campidoglio dove è stato rimandato al 2019 nonostante le garanzie dell'assessore al Commercio, Adriano Meloni lo spostamento dei camion bar e delle bancarelle degli urtisti lontano dai monumenti e dalle aree di pregio e la loro ricollocazione in altre zone della città. Complice l'approvazione in Parlamento dello slittamento al 2020...