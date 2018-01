di Juri De Santis

RIETI - Si è conclusa anche la seconda giornata del XIII Torneo della Befana. Partite belle e combattute in tutte le categorie in attesa dei primi verdetti per le qualificazioni in vista del gran finale di domani.



Una seconda giornata che ha visto per le compagini della Npc Willie alternarsi vittorie e sconfitte: sconfitta per l'Under 18 Femminile contro Spoleto per 64-46, vittoria per l' Under 16 contro Frascati per 61-49, successo dell'Under 15 contro la Uisp Roma per 72-54



RISULTATI, II GIORNATA



Under 18 Femminile

NPC Willie - Giromondo Spoleto 46 - 64

Smit - Basket Roma 64 - 58

Montesacro - N.B. Aquilano 64 - 46

Smit - Giromondo Spoleto 52 - 49

NPC Willie - Basket Roma 41 - 68

Smit - Montesacro 53 - 57



Under 16 Maschile

Olimpia Roma - Imola 63 - 78

NPC Willie - Frascati 61 - 49

Giromondo Spoleto - Tiber 82 - 83

Olimpia Roma - Frascati 68 - 56

NPC Willie - Giromondo Spoleto 65 - 42

Imola - Tiber 72 - 65



Under 13 Maschile

Willie Celeste - Rignano Sull'Arno 68 - 44

Willie Amaranto - Palestrina 59 - 74

Mini Olimpia - Latina Basket 85 -30

Pro Club - Willie Amaranto 47 -33

Latina Basket - Rignano sull'Arno 37 - 68

Palestrina - Pro Club 52 - 64

Willie Celeste - Mini Olimpia 55 - 65



Aquilotti 2007

Anzio - San Saturnino 7 - 17

Smg Latina - Sabina City Basket 18 - 6

Bees Pesaro - Lazio 1932 18 - 6

Sabina City Bk - Stella Azzurra 13 - 11

Willie Rieti - Fucecchio 13 - 11

Smg Latina - Stella Azzurra 18 - 6

Lazio 1932 - Anzio 9 - 15

Scuola N.B. Aquilano - Fucecchio 14 - 10

Bees Pesaro - San Saturnino 18 - 6

Willie Rieti - Spes Mentana 18 - 6



Under 13 Femminile

UISP - N.B Aquilano 25 - 35



Under 15 Maschile

UISP - Imola 51 - 73

Olimpia - Basket La Foresta 61 - 34

UISP - Pass 54 - 65

Olimpia - Pass 79 - 55

Imola - Basket La Foresta 55 - 43

NPC Willie - UISP 72 - 54



Under 14 Maschile

Tam Tam Basket - Sabina City Basket 54 - 20

Olimpia Roma - Fonte Roma 49 - 63

Fonte Roma - Sabina City Basket 78 - 31

Olimpia Roma - Tam Tam Basket 44 - 32

NPC Willie Celeste - Fonte Roma 44 - 72

NPC Willie Amaranto - Olimpia Roma 28 - 104



Esordienti

Alfa Omega - Giulianova 53 - 13

Anzio - Olimpia Roma 9 - 40

Willie - UISP 43 - 38

UISP - Olimpia Roma 15 - 33

Willie - Anzio 35 - 24

Alfa Omega Ostia - Olimpia Roma 54 - 31

UISP Roma - Giulianova 63 - 18



Aquilotti 2008

Ponte Di Nona - Willie Amaranto 14 - 8

Ponte di Nona - San Saturnino 10 - 14

Ponte di Nona - Union Dobling Bk 6 - 18



Oggi, ultima giornata di qualificazione con ancora tantissime partite e con squadre alla ricerca del pass per il turno successivo.



PROGRAMMA GARE, III GIORNATA



Under 18 Femminile

09:00

N.B. Aquilano - Giromondo Spoleto

Palestra Santa Rufina

10:45

NpcW - Smit Roma

Palestra Santa Rufina

12:15

Giromondo Spoleto - Basket Roma

Palestra Santa Rufina

15:00

Smit - N.B. Aquilano

Palestra Contigliano

16:45

Basket Roma - Montesacro

Palestra Contigliano

Under 16 Maschile

10:45

Npcw - Imola

Pala Sojourner

10:45

Giromondo Spoleto - Frascati

Palestra Contigliano

15:00

Imola - Frascati

PalaCordoni

16:45

Olimpia Roma - Giromondo

PalaCordoni

20:00

Npcw - Tiber

Palestra Contigliano

Under 13 Maschile

15:00

Willie Amaranto - Rignano sull'Arno

Pala NPC

16:15

Willie Celeste- Pro Cliub

Pala NPC

17:30

Willie Amaranto - Latina BK

Pala NPC

18:45

Mini Olimpia - Palestrina

Pala NPC

Aquilotti 2007

08:30

SMG Latina - Fucecchio

Pala Willie

09:45

NB Aquilano - San Saturnino

Pala Willie

09:45

Sabina City - Lazio

Palestra Ricci

11:00

Willie - Anzio

Pala Willie

12:15

Bees Pesaro - Stella Azzurra

Pala Willie

12:15

Spes Mentana - Sabina City

Palestra Ricci

15:00

Perdente 2 - Perdente 4

Palestra Ricci

15:00

Vincente 1 - Vincente 2

Pala Willie

17:30

Perdente 1 - Perdente 3

Palestra Ricci

18:45

Vincente 3 - Vincente 4

Pala Willie

Under 13 Femminile

12:15

Willie - UISP

Palestra Contigliano

16:30

UISP - Pink Terni

Palestra Santa Rufina

Under 15 Maschile

09:00

NpcW - Pass

Pala Sojourner

12:15

Olimpia Roma - Imola

Pala Sojourner

09:00

Uisp - La Foresta

Palestra Contigliano

15:00

NpcW - Basket La Foresta

Pala Sojourner

18:30

Olimpia - Uisp

PalaCordoni

18:30

Imola - Pass Roma

Palestra Contigliano

Under 14 Maschile

09:00

NpcW Ama-Fonte Roma

PalaCordoni

10:45

NpcW Celeste-Olimpia

PalaCordoni

15:00

Olimpia Roma-Sabina City Basket

Palestra Santa Rufina

18:00

Fonte Roma-Tam Tam

Palestra Santa Rufina

Esordienti

08:30

Uisp-Anzio

Pala NPC

09:45

Giulianova-Olimpia Roma

Pala NPC

11:00

Willie-Olimpia Roma

Pala NPC

12:15

Uisp-Alfa Omega

Pala NPC

Aquilotti 2008

11:00

Small Basket - Ponte di Nona

Palestra Ricci

13:30

Willie Amaranto - San Saturnino

Palestra Ricci

16:15

Union Doubling Wien - Olimpia Roma

Pala Willie

17:30

Willie Celeste - San Saturnino

Pala Willie



Venerd├Č 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA