RIETI - «La riapertura senza limitazioni della 209 Valnerina, l'imminente riapertura, seppur parziale, della galleria San Benedetto e il cantiere di Micigliano sulla Salaria che ha ripreso a procedere a buon ritmo, sono le tre buone notizie che emergono dalla visita odierna».



A dirlo è il ministro alle Infrastrutture, Graziano Delrio, al termine del sopralluogo ai cantieri Anas sulle zone terremotate di Umbria e Marche e a quello di Micigliano in provincia di Rieti. Il ministro ha parlato al termine della

iunione tecnica con i vertici Anas, a cui hanno partecipato anche gli esponenti delle Regioni Marche, Umbria e Lazio e il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli.



«Purtroppo ci sono notizie anche meno buone - ha aggiunto il ministro - e mi riferisco ai tempi lunghi che alcuni interventi richiederanno, ma vogliano far sì che le infrastrutture che andiamo a riparare possano resistere ai prossimi sismi». Delrio ha anche evidenziato la «fragilità» dei territori «che hanno bisogno di molta manutenzione e messa in sicurezza».



La visita del ministro è partita da Ussita nella mattinata, per proseguire

oi verso Norcia e quindi dirigersi ad Arquata del Tronto e terminare a Micigliano, provincia di Rieti.

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA