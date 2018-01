RIETI - «Ritengo gravemente insufficienti gli interventi sullo sport della Regione Lazio per la provincia di Rieti e non condivido assolutamente i metodi di ripartizione dei contributi stabiliti. In questa campagna elettorale, i candidati al consiglio regionale di centro sinistra, hanno dichiarato come l’attuale presidente abbia politicamente ben colto nel segno in questi cinque anni, adottando una politica meno romano centrico e più interessata alle altre province». Lo dichiara il consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati.



»Il bando attualmente in atto della Regione Lazio sullo sport, con scadenza 31 gennaio 2018, denominato “Sport e movimento”, è però in totale contrasto con quanto si fa credere - prosegue Donati nella nota - Per una cifra complessiva di 6,5 milioni di euro di contributi, la divisione è stabilita in 6 aree (le Province sono 5) e come unico criterio di ripartizione dei contributi c’è quello della popolazione in percentuale. Quindi, ben 3.166.700 euro (48,72%) andranno a Roma Capitale, 1.631.295 di euro (25,10%) andranno alla Città metropolitana di Roma e solo 173.483 euro (2,67%) saranno destinati per tutta la Provincia di Rieti. Il 50 per cento sarà destinato ad impianti di proprietà pubblica (86.741 euro) e il 50% destinato ad impianti di proprietà privata. Come se non bastasse, sarà dato un contributo complessivo fino all’80% dell’importo totale che non potrà superare il tetto massimo di 50mila euro a progetto».



Quindi le cose sono due - conclude Donati - o il presidente Zingaretti non è molto interessato alla sport nelle province, a parte Roma visto che con questo criterio di ripartizione dei contributi è palese che i grandi resteranno sempre grandi e i piccoli sempre piccoli, o è l’ennesima campagna elettorale piena zeppa di bugie e promesse elettorali. A voi la scelta.”

Venerdì 26 Gennaio 2018



