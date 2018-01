RIETI - Le ore passano, i giorni trascorrono ma nessuna fumata bianca si leva dal fronte del centrodestra sul candidato unitario da presentare alle ormai imminenti Regionali del 4 marzo. I partiti attendono, o almeno sperano, in un passo indietro da parte di Sergio Pirozzi, da oltre un mese in campo con la sua lista civica «Lo Scarpone». Il passo indietro però non arriva e più il tempo passa, più la posizione del sindaco di Amatrice si rafforza. Anche quella di ieri è stata una giornata interlocutoria, scandita dal solito «tra stasera e domani dovremmo chiudere». Lo dicono da Forza Italia, lo dicono da FdI. Ma il nome del candidato del centrodestra ancora non esce. Pirozzi, intanto, reduce dal un bagno di folla alla presentazione dei suoi comtati elettorali, non dà segnali di disponibilità a ritirarsi dalla corsa. «Secondo me Sergio Pirozzi può vincere contro Pd e contro M5Stelle. Si è messo a disposizione. Poi il centrodestra discuterà e deciderà assieme», dice il leader della Lega, Matteo Salvini, il più convinto sostenitori de sindaco di Amatrice, insieme a Storace e Alemanno. Ieri però, sono sembrate risalire le quotazioni di Fabio Rampelli: due volte consigliere regionale, è oggi capogruppo alla Camera ed è uno degli uomini di fiducia di Giorgia Meloni. «Spero che il candidato ci sia nelle prossime ore - ha detto la leader del partito - Abbiamo privilegiato l'unità della coalizione invece di quella dei partiti. Alla fine con serenità dovremo decidere chi saprà tenere tutto insieme. Se la scelta non cadrà su Sergio Pirozzi, visto che lui stesso si dice un uomo di centrodestra, mi auguro possa aiutarci».

Un segnale verso Amatrice che però scontenterebbe i forzisti, che temono di sparire tra il deputato FdI e il sindaco: resta in piedi, dunque, il nome di Maurizio Gasparri sul quale si condurrebbe «un braccio di ferro». Del resto, dagli accordi, la candidatura nel Lazio sarebbe spettata agli azzurri dopo le fiches messe dalla Lega e dagli stessi Fratelli d'Italia rispettivamente in Lombardia e Sicilia. Senza Pirozzi, fa i conti il leader del Mn Francesco Storace, il centrodestra rischia di buttare via almeno trenta parlamentari. Intanto, Roberta Lombardi, candidata del M5Stelle, si è fatta vedere in consiglio regionale per presentare con i consiglieri uscenti (praticamente tutti ricandidati) un fondo da 750mila euro per il microcredito, finanziato accantonando gli stipendi dei sette pentastellati: «Pensate quanti soldi sarebbero stati restituiti ai cittadini se anche gli altri consiglieri avessero contribuito». Doveva esserci anche Di Maio, poi assente: «Avremo un calendario condiviso nelle prossime settimane» ha spiegato la deputata, poi attaccata dal Pd: «L'ha mollata». «Lombardi? E' la nostra lady di ferro - replica in serata il capo politico del M5Stelle - Nei prossimi giorni sarò al suo fianco per vincere nel Lazio».



L'ADUNATA PIROZZIANA

In provincia, nel frattempo, non si sono ancora spenti gli echi della presentazione d i comitati elettorali del sindaco di Amatrice al Pala Atlantico. Circa duemila le persone presenti e tra loro molti reatini. Tra tutti, spiccava la presenza di Enrico Aragona, ex comandante della Municipale di Rieti, ora vicequestore a Terni. Presente anche il sidnaco di Fara Sabina, Davide Basilicata.

Venerd├Č 19 Gennaio 2018



