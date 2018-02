di Alessandro Como

RIETI - Nessun colpo di scena: la Npic non sbaglia e conferma il pronostico, espugnando il campo della Sportinsieme Sud Barletta 79-17. Nella giornata di ieri la compagine reatina ha sconfitto i pugliesi in una gara a senso unico, nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata a causa delle pesanti assenze di Trulli, Obino, Spadoni, Brandimarte e Petrangeli.



Partenza sprint per gli amarantocelesti, trascinati da Bifolchi (24 punti), che ne mette a referto 10 nel solo primo quarto, conclusosi 24-8. La musica non cambia anche nel secondo parziale, che termina 45-10 in favore degli ospiti. Nella seconda parte di gara la squadra di coach Rossetti incrementa ancora il vantaggio e il risultato alla sirena è di 79-17, un eloquente +62 che non lascia spazio ad interpretazioni.



«Voglio ringraziare tutta la società e i miei colleghi - sottolinea un emozionato Khalid Jaouhari – che cercano costantemente di aiutarmi a crescere con grande pazienza. Questo è il mio primo anno alla Npic e sono contento per la vittoria oltre che per la mia prestazione, ho giocato tutta la partita e ho cercato di essere sempre nel vivo del gioco. Non è stata una gara difficile - conclude Jaouhari - ma per me è stata una grande occasione, ho intenzione di migliorare giorno dopo giorno».



Dopo la vittoria contro il fanalino di coda Barletta, la Npic rimane saldamente al comando della classifica e ora avrà una settimana di pausa per ricaricare le batterie, in vista della sfida contro il Santa Lucia B, prevista per sabato 3 marzo.



IL TABELLINO

Sportinsieme Sud Barletta : Del Vecchio 5, Lauroia R., Salerno, Trisorio 10, Lauroia Ra. 2, Inglese. All. Lauroia R.

Npic Rieti : Rossetti 14, Scagnoli 12, Bifolchi 24, Ziccardi 15, Fegatilli 8, Jaouhari 6. All. Rossetti.

Arbitri : Grieco e Raganelli



ALTRE GARE, VIII GIORNATA, GIRONE C

Boys Taranto Basket - Fly Sport Inail Molise Termoli

SSD Santa Lucia B - Asdd Don Orione Roma

Polisportiva Foligno Asd Sportinsieme - Lupiae Team Salento Inail Lecce

Asdd Don Orione Roma - SSD Santa Lucia B

Domenica 18 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA