RIETI - Si apre domani, sabato 17 febbraio, alle 16 il girone di ritorno per la Npic, che sarà impegnata sul campo di Barletta, fanalino di coda del campionato. In Puglia la squadra di coach Rossetti cerca l’ennesimo successo stagionale e si troverà di fronte ad una formazione ancora a 0 punti: un match testa-coda che gli amarantocelesti non vogliono sbagliare, per rimanere in vetta alla classifica e tenere a debita distanza Lecce, in trasferta a Foligno.



«La partita contro Barletta - spiega Alessandro Rossi, dirigente nonché fisioterapista della Npic - non è difficilissima sulla carta, considerando sia l’andata che l’andamento della stagione ma non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare i nostri avversari. Per questa trasferta l’organico si presenterà a ranghi ridotti e ci saranno pochi cambi, sarà importante tenere alta la concentrazione. Il gruppo è coeso - continua Rossi - in questi mesi c’è stata una crescita sportiva e tecnica notevole, molti giocatori sono migliorati esponenzialmente e siamo fiduciosi per il prosieguo della stagione».



Dopo la trasferta pugliese, il campionato della Npic riprenderà sabato 3 marzo, con il match casalingo contro il Santa Lucia B.



ALTRE GARE, VIII GIORNATA, GIRONE C

Boys Taranto Basket - Fly Sport Inail Molise Termoli

SSD Santa Lucia B - Asdd Don Orione Roma

Polisportiva Foligno Asd Sportinsieme - Lupiae Team Salento Inail Lecce

Asdd Don Orione Roma - SSD Santa Lucia B



CLASSIFICA

Npic 14

Lecce 10

Don Orione, Taranto 8

Foligno 4

Fly Sport Termoli 2

Barletta 0

Santa Lucia B 8 (fuori classifica)

