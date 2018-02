di Alessandro Como

RIETI - Buona prova in esterna della Npic, che sbanca il campo della Polisportiva Foligno Sportinsieme 58-39. La formazione reatina, priva del capitano Fabio Spadoni e di Andrea Petrangeli, nella giornata di ieri ha superato in maniera agevole la formazione umbra, più di quanto il punteggio non possa dire. Gli amarantocelesti controllano sin da subito la gara, portandosi avanti 14-7 nel primo parziale. Nel secondo quarto si fa vedere tra gli ospiti anche l’allenatore e giocatore Stefano Rossetti, che porta la Npic sul 30-13 all’intervallo lungo. Anche il terzo periodo è dominato dalla squadra reatina, che supera le trenta lunghezze di vantaggio per chiudere in scioltezza negli ultimi minuti, sino al 58-39 finale.



Soddisfatto il presidente e giocatore Roberto Scagnoli, top scorer del match con 16 punti: «La partita di oggi non è mai stata in discussione, non temevamo l’avversario e siamo stati in grado di far ruotare tutti gli effettivi. Abbiamo avuto sempre il pallino del gioco e Rossetti è stato bravo ad entrare nel secondo quarto per darci la scossa».



Emozionata anche Caterina Pulcini, scorer ufficiale della Npic: «La squadra non è partita alla grande ma il risultato è sempre stato dalla nostra parte. Siamo felici per la vittoria, la partita non era difficile ma i nostri avversari sono migliorati notevolmente rispetto allo scorso anno».



La Npic chiude, dunque, da imbattuta il girone d’andata, mentre nella prossima gara di campionato la Rieti del basket in carrozzina sarà in Puglia ospite del Barletta, fanalino di coda ancora in cerca della prima vittoria stagionale.



IL TABELLINO

Polisportiva Foligno Sportinsieme : Loperfido 13, Catarinucci 6, Ruda 2, Bartoli 2, Del Citerna, Ugolini 4, Torreggiani, Alcini, Perovini 2, Zedda, Castellani 8, Acciarino 2. All. Loperfido

Npic: Rossetti 5, Scagnoli 16, Trulli 6, Bifolchi 14, Ziccardi, Obino 14, Jaouhari, Brandimarte, Fegatilli 3, Calvelli. All. Rossetti



VII GIORNATA

Boys Taranto Basket - Lupiae Team Salento Inail Lecce 38-68

ASDD Don Orione Roma - Fly Sport Inail Molise Termoli

SSD Santa Lucia B - Sportinsieme Sud Barletta

