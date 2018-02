di Alessandro Como

RIETI - La Npic continua a vincere e convincere, ottenendo il sesto successo in campionato con i pugliesi del Boys Taranto Basket per 56 a 40.



Uno scontro d’alta classifica quello che si è disputato sabato al PalaCordoni, tra le uniche due formazioni ad essere ancora imbattute. Il match è subito vivace e le due squadre si affrontano a viso aperto, con i padroni di casa che si portano subito avanti, chiudendo il primo quarto 18-8. La Npic, priva di Rossetti, Brandimarte e Petrangeli, archivia di fatto la pratica già a metà partita, andando al riposo lungo avanti 36-18. Gli amarantocelesti controllano poi nella seconda parte di gara, tenendo sempre a distanza gli avversari sino al 56-40 finale.



Soddisfatto Fabio Spadoni, capitano della formazione reatina: «Sono contento per la partita e per aver realizzato il mio massimo stagionale, mettendo a referto 12 punti. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto. Non eravamo al completo ma siamo tutti contenti della prestazione, abbiamo vinto con margine contro una buona squadra».



Entusiasta anche il presidente e giocatore Roberto Scagnoli: «Abbiamo giocato molto bene nei primi due quarti, nella ripresa, a risultato acquisito, evidentemente è calata la tensione. Non era una partita facile ma abbiamo ottenuto un successo molto importante. Era fondamentale non fare falli perché, date le assenze, potevamo avere problemi con le rotazioni. Sono soddisfatto della prestazione di tutti, peccato per coloro che non sono andati a referto ma che si allenano sempre con costanza e determinazione. Ora in programma ci sono 2 partite più agevoli, il prossimo test decisivo sarà contro Lecce».



IL TABELLINO

Npic: Scagnoli 14, Spadoni 12, Limoncelli, Trulli 8, Bifolchi 2, Gunnella, Ziccardi, Obino 18, Fegatilli 2, Jaouhari, Calvelli. All. Scagnoli

Boys Taranto Basket: Frisenda 7, Todaro 4, Latagliata, Eletto 11, Gallipoli, Sansovino 6, Donvito 2, Campanile 10. All. L’ingesso

Arbitri: Zamponi e Trematerra



LA VI GIORNATA

Lupiae Team Salento Inail Lecce - Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme 71-35

Sportinsieme Sud Barletta - Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme 22-61

Fly Sport Inail Molise Termoli - SSD Santa Lucia B 28-60



CLASSIFICA

Npic 10

Lecce 8

Taranto 6

Don Orione, Foligno 4

Fly Sport Termoli 2

Barletta 0

Santa Lucia B fuori classifica

Domenica 4 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



