di Alessandro Como

RIETI - La Npic non sa più perdere e vince in tarda mattinata anche sul campo del Don Orione Roma, con il punteggio di 47-74. Gli amarantocelesti, privi di Rossetti per squalifica e di Petrangeli influenzato, hanno dominato un match mai realmente in discussione. La Npic inizia la partita premendo forte sull’acceleratore, chiudendo il primo quarto avanti 14-21. Nella seconda frazione gli ospiti tentano la fuga decisiva e vanno al riposo sul + 15 (26-41). Nella seconda metà di gara la squadra di capitan Spadoni controlla il risultato, chiudendo avanti il terzo parziale 33-60. Alla sirena il punteggio finale recita 47-74 in favore della Npic.



Entusiasta a fine match il presidente e giocatore Roberto Scagnoli, trascinatore della partita insieme a Obino (47 punti in due): «E’ andata bene, pensavamo che la partita potesse essere più complicata ma siamo stati bravi a pressare alto e ad andare subito avanti nel punteggio. Abbiamo giocato tutti, in 7 su 10 siamo andati a referto. Siamo tutti soddisfatti e contenti della prestazione. Ora ci sarà una settimana di pausa, poi una gara più ostica contro Taranto, ma noi non abbiamo paura di nessuno. Il nostro obiettivo primario è quello di far crescere i giovani di Rieti, ovviamente ce la giocheremo con tutti, puntiamo alla promozione».



IL TABELLINO

Asdd Don Orione Roma : Ijaola 5, Calò 8, De Santis 11, Panza 7, Palazzi, Giacobini, Nutu, Nwaisi 4, Caicedo Montano 13.

Npic : Scagnoli 23, Spadoni 8, Trulli 9, Bifolchi 6, Ziccardi 2, Obino 24, Fegatilli, Jaouhari, Brandimarte 2, Calvelli.

Arbitri : Roja e Palazzo.



LA V GIORNATA

Fly Sport Inail Molise Termoli - Lupiae Team Salento Inail Lecce 24-61

Boys Taranto Basket - Sportinsieme Sud Barletta 91-6

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme - SSD Santa Lucia B 36-47



CLASSIFICA

Npic 8

Lecce, Taranto 6

Don Orione 4

Foligno, Fly Sport Termoli 2

Barletta 0

Santa Lucia B fuori classifica

Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA