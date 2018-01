di Alessandro Como

RIETI – La Npic non si ferma più e sconfigge anche la Fly Sport Inail Molise Termoli 61-30. L’incontro, disputato sabato tra le mura amiche del Palacordoni, non è mai stato realmente in discussione.



Nel primo quarto gli amarantocelesti si portano subito avanti nel punteggio e concludono avanti di nove lunghezze (16-7). Nella seconda frazione aumenta notevolmente il livello agonistico del match ma la formazione guidata da Stefano Rossetti, sugli spalti per squalifica, riesce a mantenere alta la concentrazione, chiudendo la prima metà di gioco sul 28-11.



Nel terzo quarto la formazione molisana prova a rientrare in partita ma i padroni di casa segnano a ripetizione e vanno sul +26 (48-22). La Npic controlla agevolmente la situazione nell’ultimo periodo e il punteggio alla sirena recita 61-30 .



Soddisfatto il capitano, Fabio Spadoni: «Non è stata una partita semplice. Abbiamo ottenuto una buona vittoria con ampio margine e tutti i componenti della squadra sono entrati in campo, anche coloro che generalmente trovano meno spazio».



Felice anche il presidente Roberto Scagnoli, autore di 24 punti: «Sono sceso in campo nonostante i forti dolori alla schiena accusati in settimana e all’inizio ho avuto qualche difficoltà ad entrare in partita. Conoscevamo i nostri avversari e sapevamo di poterli sconfiggere, siamo stati bravi nel partire subito bene per incanalare il match nei binari che noi volevamo».



La compagine reatina ottiene così il quarto successo in altrettante gare di campionato e avrà la possibilità di continuare la striscia positiva domenica prossima a Roma, contro Don Orione.



IL TABELLINO

Npic : Scagnoli 24, Spadoni 8, Limoncelli, Trulli 2, Bifolchi 4, Fegatilli, Ziccardi, Obino 23, Jaouhari, Brandimarte, Petrangeli, Calvelli All. Scagnoli

Fly Sport Inail Molise Termoli : Cassetta, Quaranta 6, Piccioni, Di Santo 3, Pasciullo, Brandimarte 13, De Marco, Maurizio, Durantini, Bavarese 2, Lombardi, Di Massimantonio 6 All. Pasciullo

Arbitri : Visocchi e Bonifacio

Domenica 14 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



