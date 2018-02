di Emanuele Laurenzi

RIETI - «Mamma mea, mamma mea, mamma mea». La sintesi perfetta della vittoria al supplementare della Npc Rieti a Tortona per 78 a 74 arriva dal presidente reatino Giuseppe Cattani. Espressione ripetuta tre volte, in perfetto dialetto reatino, per raccontare il suo stato d’animo. Il patron non era in Piemonte, bloccato a casa dall’influenza, ma ha seguito la gara in tv. «Sul canestro da 3 e fallo di Sorokas sono caduto dalla sedia. E’ stata una partita brutta, recuperata in 4 minuti dai nostri. Loro hanno spento la luce, come era capitato a noi contro Agrigento. Può succedere, lo abbiamo imparato e ci prendiamo i 2 punti e il risultato».



Una settimana fa, dopo il successo contro Trapani, Cattani aveva detto di avere sensazioni positive per la trasferta odierna e, visto il risultato, aveva ragione. Ora si guarda avanti, anche in considerazione del fatto che la classifica si è accorciata per le vittorie delle squadre che seguono in classifica e le sconfitte di quelle avanti. Lo sa bene il coach Alessandro Rossi, che guarda già alla partita con Roma: «E’ una di quelle gare in casa che dobbiamo assolutamente vincere. Affronteremo una squadra che è viva e non merita la posizione in classifica che ha».



Per quanto riguarda la gara odierna, il coach ha analizzato ciò che è successo e, soprattutto, ha lodato la sua squadra capace di risalire dal -17 e vincere dopo un supplementare. «Abbiamo avuto un approccio troppo soft per giocare in un campo come questo. Non si possono concedere 41 punti, di cui almeno 10 su errori colossali. Non avevamo fisicità e nell’intervallo eravamo tutti arrabbiati per questo motivo. Abbiamo sistemato le cose, abbiamo messo più fisicità in campo, abbiamo migliorato nell’uno contro uno e loro si sono fermati. Non è un caso che nel terzo quarto abbiamo segnato 10 punti e nell’ultimo 12. E’ stata una vittoria di cuore e di anima in una partita sicuramente non bella in cui salvo l’atteggiamento della squadra».



La Npc ha risposto a livello di collettivo, con giocatori che si sono accesi nel momento giusto: Tommasini con 15 punti e due triple fondamentali nel finale, Casini con 11 punti e grandi giocate nel primo tempo, Olasewere con 15 punti è stato una spina nel fianco degli avversari, Conti ha segnato 11 punti con triple fondamentali e Hearst con 16 punti è stato perfetto nel finale dopo un avvio sottotono. Su questi ultimi due il tecnico ha commentato: «Conti è stato bravo a sfruttare al meglio i minuti e lo spazio che ha avuto a disposizione. Hearst all’inizio non si aspettava tanta fisicità e forse ha avuto difficoltà a capire come attaccare la difesa. L’ho tenuto un po’ di più in panchina e lì ha trovato lucidità mentale risultando perfetto nel finale».

