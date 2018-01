di Luigi Ricci

RIETI - Mentre in coda alla classifica Napoli pare già condannata, e le romane e Treviglio sembrano destinate a lottare per evitare i playout, l’attenzione della Npc è tutta rivolta al recupero di domani sera tra Legnano, prossima ospite al PalaSojourner in un match che si preannuncia infuocato, e Scafati, successiva trasferta di Rieti alla prima di ritorno.



In caso di vittoria, Legnano verrà a Rieti ancor più motivata perché dovrà giocarsi con Tortona le residue chances di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Ma per l’ex Zanelli e soci sarà comunque una gara fondamentale per restare nelle posizioni di vertice.



Quanto alla Npc, rientrata in zona playoff dopo l’ennesimo saccheggio del PalaTiziano ai danni dell’Eurobasket, quello di domenica sarà il primo di quattro incontri in cui la squadra di Alessandro Rossi affronterà avversarie di caratura superiore rispetto a quelle affrontate nelle ultime quattro aprtite (dopo la trasferta a Scafati, arriverà Latina a Rieti e poi si andrà a Biella) e in cui dovrà dimostrare di aver compiuto il definitivo salto di qualità per meritarsi di lottare per i playoff.



Legnano è la terza squadra che è riuscita finora a fermare Casale Monferrato, battuta 74-56 al termine di una gara che ha visto i lombardi a lungo al comando guidati da Zanelli e Raivio (15° testa). Spenti gli stranieri dei piemontesi dove hanno brillato solo Blizzard (15) e Martinoni (11).



Trapani si mantiene al terzo posto violando Latina 71-73 nello sprint degli ultimi 27” (71-71) grazie ai liberi di Jefferson e Viglianisi (1/2 entrambi) a cui non riesce a replicare la tripla di Saccaggi a -2”. Ottimi Jefferson (18) e Viglianisi (17) mentre questa volta non bastano le solite grandi prove di Raymond (21) e Hairston (19).



Scafati supera agevolmente Treviglio 80-75 dopo essere stata avanti anche di 21 punti. Sugli scudi Lawrence (29), che sta egregiamente sostituendo Miles, Spizzichini (11 rimbalzi) e Crow (14). Tra i lombardi brutta prova di Voskuil (7), non compensata da Douvieri (20), Pecchia e Rossi (entrambi 14).



Da sottolineare l’impresa di Reggio Calabria che travolge 96-64 Agrigento dove l’assenza di Evangelisti non può giustificare un tracollo del genere dei siciliani (Guariglia 13, Zugno 12), comunque traditi dagli stranieri. Ottimi tra i calabresi Roberts (23) e Rossato 12).



Cagliari, dopo la sconfitta a Rieti al termine di una brutta prestazione, sembra essere in calo e non riesce a sfruttare il suo proverbiale fattore campo perdendo 82-85 contro Tortona che viene fuori nell’ultimo quarto grazie a Garri (19) e Sorokas (19 più 11 rimbalzi) vanificando i 21 di Keene e i 18 di Rullo.



Siena travolge 102-88 la Virtus grazie alle prove dei due giocatori che mancarono in occasione del successo della Npc in Toscana: Ebanks (33) e Saccaggi (19). Per i romani il nuovo coach bBechi può fare affidamento solo su Roberts (27) e Thomas (22).



Sicuramente Napoli avrebbe perso a Biella anche con Carter, ma non per 92-59. Possono poco infatti Mascolo (20) e Basabe (17) contro il bulldozer piemontese (Ferguson 26, Tessitore 18).



CLASSIFICA

Casale Monferrato 22

Biella e Trapani 20

Tortona 18

Scafati*, Legnano* e Agrigento 16

Latina, Rieti e Cagliari 14

Siena e Reggio Calabria 12

Eurobasket Roma, Virtus Roma e Treviglio 8

Napoli 4

* Una gara in meno

Marted├Č 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13



