RIETI - Il Lazio si conferma la regione dove sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia, con 1,6 milioni di tagliandi, il 19% del totale nazionale. Complessivamente, riporta Agipronews, il dato regionale delle vendite della Lotteria Italia 2017 registra un -0,7%. Tra le singole province spicca il dato di Roma, prima in Italia per vendite con 1,2 milioni di biglietti (+0,1%). Segno più anche per la provincia di Rieti (57.710 tagliandi, +9,3%), mentre sono in calo le vendite in provincia di Frosinone (182.450, -4,2%), Latina (55.070, -1,5%) e soprattutto Viterbo (67.350, -12,3%).



Dei primi cinque biglietti vincenti, nessuno è stato venduto nel Reatino.

Sabato 6 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16



