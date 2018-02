RIETI - Beppe Grillo pronto a scendere in campo per il rush finale della campagna elettorale. Il 2 marzo il garante 5 Stelle sarà in Piazza del Popolo con il candidato premier Luigi Di Maio e con gli altri big del Movimento per il comizio conclusivo. Ma, stando a quanto trapela da ambienti M5S, non è escluso che Grillo possa prima fare tappa a Rieti domenica 25 febbraio per dare man forte a Roberta Lombardi - candidata alla presidenza della Regione Lazio -

al fianco di Alessandro Di Battista.

Venerd├Č 23 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01



