RIETI - Spoglio delle schede verdi per la scelta di presidenti e consiglieri della Regione Lazio avviato alle 14.

Ecco i risultati dello scrutinio, in aggiornamento, dei candidati presidenti e consiglieri nel Reatino.



199 SEZIONI SU 211



GIOVANNI PAOLO AZZARO 135

Democrazia Cristiana 135



ELISABETTA CANITANO 1.025

Potere al Popolo 718

Enrico Scarinci 182

Loredana Righi 84



ROBERTA LOMBARDI 18.278

Movimento 5 Stelle 11.232

Emanuele Loreti 554

Maria Letizia Rubini 386



MAURO ANTONINI 2.336

CasaPound Italia 1.733

Gloria Fofi 192

Giovanni Rositani 508



STEFANO PARISI 21.352

Lega Salvini Lazio 6.720

Eliseo Ucci 195

Maria Elisa Pezone 36



Energie per l’Italia 520

Roberto Francesco Giuliano 12

Federica Paolucci detta Nanina 69



Noi con l’Italia 1.120

Enrico Aragona 300

Serena Rossi 4



Fratelli d’Italia 3.267

Matteo Carrozzoni 268

Pierina Federici 158



Forza Italia 6.950

Michele Pasquale Nicolai 1.019

Emiliana Guadagnoli 94



JEAN LEONARD TOUADI 180

Civica Popolare Lorenzin 227

Fabrizio Di Vittorio 61

Rossella Capogrossi 8



SERGIO PIROZZI 12.397

Lista Sergio Pirozzi presidente 6.110

Cristiano Ranieri 325

Maria Luisa Polidori 269



Lista Nathan - I Repubblicani 61

Celestino Bergamante detto Tino 5

Carla Guerci 1



STEFANO ROSATI 368

Riconquistare l’Italia 219

Stefano Rosati 11

Nicoletta Carotti 7



NICOLA ZINGARETTI 25.719

+Europa con Emma Bonino 605

Marco Giordani 12

Giada Cerboni 10



Liberi e Uguali 1.703

Roberto Giocondi 308

Mabel Moretti 115



Partito democratico 12.590

Fabio Refrigeri 3.20

Emanuela Pariboni 776



Insieme 742

Fabrizio Salvati 139

Erica Angelini 94



Lista Civica Zingaretti 4.508

Simone Petrangeli 1.534

Maria Rita Pitoni 268

Luned├Č 5 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 00:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA