di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Il caso Amazon irrompe in campagna elettorale: “Benvengano i posti di lavoro, Amazon è stato un bellissimo momento per il lavoro ma non è stato gestito – dice Mabel Moretti, candidata di Liberi e Uguali alle Regionali – Amazon applica le leggi, ma c'è una fuga della politica dalla difesa dei posti di lavoro e della dignità delle persone. La politica deve occuparsi di questo, altrimenti ha fallito. Zingaretti ha la mia fiducia ma deve farsi carico di questi problemi”. Ma il...