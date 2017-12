di Luigi Ricci

RIETI - Parafrasando lo sponsor dell’Eurobasket, la Npc dovrà giocare una partita da leoni per infilare la quarta vittoria consecutiva, nonché la quarta di fila in trasferta e, infine, mantenere l’imbattibilità al PalaTiziano davanti ad almeno 300 tifosi reatini. Un compito non facile perché nella squadra che si troverà davanti esordiranno Pierich e Cesana i quali, oltre a garantire sempre delle rotazioni lunghe ai capitolini, conferiranno all’Eurobasket una dimensione tecnica differente, un po’ più perimetrale e indecifrabile. Perciò bisogna dimenticare le tre sconfitte consecutive dei romani che, comunque, pur col vecchio assetto che non ha mantenuto le ambiziose aspettative iniziali, in casa ha battuto Latina e Legnano.



Per la Npc sarà l’ennesimo esame di maturità, prima della prova di laurea del 7 gennaio in casa contro Legnano, per capire se la squadra diretta da Alessandro Rossi può puntare realmente ai playoff. Per questo dovrà saper punire i momenti di incertezza di cui soffrirà certamente l’Eurobasket, dopo l’inserimento di due nuovi giocatori e il relativo cambio d’assetto tecnico. Senza dimenticare che, pur incontrando eventuali difficoltà, i romani hanno alcune individualità capaci di spaccare la partita in qualsiasi momento, a cominciare dall’ex Sims, per proseguire con Deloach, Piazza e Brkic.



«Il roster dell’Eurobasket, anche alla luce degli ultimi cambiamenti di mercato, rimane di alto livello e molto competitivo – spiega il coach Alessandro Rossi - Non a caso era considerata ai nastri di partenza una delle squadre più accreditate del nostro girone a competere per le prime posizioni. Poi come può succedere, quando si rinnova tanto modificando la struttura di squadra, si può far fatica a trovare la giusta chimica in breve tempo.- Nonostante ciò sul valore dei giocatori e dell’intera squadra non si può dubitare. Da parte nostra è un derby che aspettiamo con molto entusiasmo perché sappiamo che al nostro seguito avremo tantissimi tifosi che sicuramente aiuteranno a superare anche questo ostacolo. Chiudere il 2017 con una buona prestazione sarebbe importante per noi e per tutta la società».



Per Zaid Hearst «L’Eurobasket è un gruppo di talenti e sappiamo benissimo che individualmente ogni giocatore ha caratteristiche per le quali deve essere tenuto d’occhio. Abbiamo preparato a fondo l’incontro, quindi siamo pronti per un’altra sfida importante. Personalmente mi sento bene e sono convinto che disputeremo un’ottima partita».



Andrea Turchetto, tecnico romano sottolinea che «la settimana corta che ha portato alla sfida con Rieti ci ha visti molto concentrati su noi stessi, per introdurre al meglio due nuovi giocatori, che di sicuro avranno un ruolo importante nella squadra in termini di responsabilità e minutaggi, dandoci entrambi, sia Pierich che Cesana, una versatilità diversa e la possibilità di usare quintetti differenti: con Sims e Brkic insieme, alternando Pierich e Bonessio da 4, oppure con tre piccoli dalle buone qualità di palleggio o Bonessio stesso al tiro da 3 per avere una solidità e un contributo diverso. Dovremo capire rapidamente come poter bilanciare i quintetti e giostrare le rotazioni, cercando di mettere nelle condizioni ideali i due nuovi arrivati, pronti per affrontare la sfida con Rieti, che per noi è fondamentale. La Npc è una squadra in estrema fiducia e reduce da tre vittorie, ha vinto a Napoli e Siena e agevolmente con Cagliari in casa. Ha una struttura molto atipica, un quintetto fisico e due Usa di grande energia. Olasewere non dà punti di riferimento, può giocare 1 vs 1 e spalle a canestro, per cui è un giocatore difficile da marcare, ma più in generale sarà decisivo l'impatto in termini di energia che avremo, a prescindere dalle scelte tattiche con cui decideremo di portare avanti la partita. A maggior ragione avendo due giocatori nuovi, per cui i nostri meccanismi potrebbero incappare in qualche problema di conoscenza reciproca».



Eugenio Fanti dichiara che «vogliamo ripartire e dare inizio ad un nuovo percorso, sfruttando le caratteristiche dei nuovi arrivati, ma mettendo noi ancor più energia di quanto abbiamo mosttrayo solo per larghi tratti contro la Virtus Roma. Affrontiamo una squadra in salute e fiducia, per questo servirà uno sforzo ulteriore al fine di ottenere due punti fondamentali per il nostro morale e la nostra classifica».



COSI' IN CAMPO

Eurobasket Roma : 2 Deloach, 5 Casale, 6 Fanti, 9 Cesana, 10 Frassineti, 16 Sims, 17 Bonessio, 21 Piazza, 33 Brkic, 55 Pierich. All. Turchetto.

Npc Rieti : 0 Melchiorri, 1 Tommasini, 2 Hearst, 3 Savoldelli, 6 Casini, 8 Olasewere, 11 Conti, 12 Gigli, 15 Marini, 17 Carenza, 90 Hassan. All. Rossi.

Arbitri : Cappello (Ag), Cagno e Marton (Tv).



ALTRE PARTITE, XIV GIORNATA

Biella-Napoli

Scafati-Treviglio

Reggio Calabria-Agrigento

Cagliari-Tortona

Latina-Trapani

Siena-Virtus Roma (domani)



CLASSIFICA

Casale Monferrato 22

Biella e Trapani 18

Agrigento e Tortona 16

Scafati*, Latina*, Cagliari e Legnano 14

Rieti 12

Siena e Reggio Calabria 10

Eurobasket Roma, Virtus Roma e Treviglio 8

Napoli 4

* una gara in meno

