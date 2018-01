di Lorenzo Bufalino

RIETI - Dopo la massiccia presenza di atleti rossoblù nel weekend precedente di gare, si attende ancora una grande esodo per le gare di Ancona e Formia che saranno protagoniste delle gare indoor. In molti hanno fatto già il loro esordio nella settimana passata con molti ottimi risultati e da domani torneranno in pista per migliorare o agguantare il minimo per le manifestazioni che contano del mese di febbraio.



Al Pala Banche Marche di Ancona appuntamento con il settimanale meeting nazionale dove parteciperanno atleti da tutta Italia. Si attendono come protagonisti alcuni atleti rossoblu che saranno proprio ad Ancona al loro esordio nel 2018. Su tutti il campione Italiano indoor e outdoor assoluto di salto triplo Daniele Cavazzani, pronto ad aprire la stagione nel miglior modo in vista dei campionati Italiani dove difenderà il titolo.



Esordio nel rettilineo centrale dell’impianto anconetano anche per i due ostacolisti Luca Trgovcevic e Simone Poccia, che insieme a Leonardo Bizzoni che aveva già esordito la scorsa settimana, saranno protagonisti di un’attesa gara dei 60 ostacoli.



Nella velocità spazio ad Alessandro Albanese che vorrà rifarsi dopo la brutta falsa partenza che l’ha coinvolto nelle gare del weekend scorso, e Giorgio Trevisani impegnato nei 400. Al femminile esordi per le velociste Valeria Simonelli e per la neo rossoblù Alessia Tirnetta, lo scorso anno terza nel campionato Italiano indoor sui 400 metri.



Non solo Ancona ma anche gare a Formia dove al centro di preparazione olimpica nell’impianto al coperto andrà in scena la “caccia al minimo” per molti atleti rossoblu e non solo.

