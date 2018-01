di Lorenzo Bufalino

RIETI - Dopo alcuni mesi di stop, finalmente ricomincia per gli appassionati la stagione dell’atletica leggera. Nel primo fine settimana del nuovo anno, si andrà a lottare subito per i titoli regionali della stagione. Lo stadio Guidobaldi ed in particolare la sua pista indoor saranno i luoghi protagonisti della sfida per il titolo regionale individuale di prove multiple categoria cadetti.



Dalle 10 di domani saranno attesi più di 80 atleti provenienti da tutta la regione Lazio che si cimenteranno nel triathlon con i ragazzi che gareggeranno nei 60 ostacoli, salto in lungo e salto in alto mentre le ragazze correranno i 60 ostacoli, lanceranno il peso e salteranno nel salto in lungo.



Lo scorso anno nella stessa gara che si disputò sempre nell’impianto coperto di Rieti, a vincere furono al maschile l’atleta dell’Esercito Sport&Giovani Francesco Pavoni e al femminile l’atleta di casa della Studentesca Milardi Cecilia Rinaldi. Domani non potranno difendere i loro titoli, causa passaggio di categoria, ma a contendersi il titolo ci saranno molti protagonisti dello scorso anno.



Per la gara maschile occhio ai cadetti rossoblu con il capitano Flavio Faraglia e con Federico Fratili, atleta che ha partecipato agli ultimi campionati Italiani cadetti. Da seguire alla loro prima gara nella categoria Jacopo Capasso e Gabrielangelo Brodone.



Nella gara delle cadette invece è presente Benedetta Benedetti dell’Atletica Libertas Castel Gandolfo-Albano, vincitrice del titolo Italiano di lancio del peso e che lo scorso anno arrivò terza nel campionato regionale di prove multiple. Tra le padrone di casa presenti Nicol Imperatori, Chiara Spaccini e Rebecca Ragni che lo scorso anno arrivarono nelle 10 con attenzione anche per Veronica Gentili e Chiara Tolli atleta al primo anno di categoria.

