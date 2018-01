di Alessandra Lancia



RIETI - Ultime giornate utili per formalizzare le candidature, sia alle Politiche che alle Regionali. Alle Regionali, Forza Italia si prepara a schierare a sostegno di Parisi presidente Michele Nicolai, due volte sindaco di Borgorose, ed Emiliana Guadagnoli, outsider reatina. Per il Pd sono già in campo l’assessore regionale uscente Fabio Refrigeri ed Emanuela Pariboni, già vicesindaco di Rieti, oggi funzionario regionale.



Nella lista civica per Zingaretti ritroviamo invece Simone Petrangeli, già sindaco di Rieti, e Maria Rita Pitoni, dirigente scolastica, preside della “Capranica” di Amatrice. In Liberi e Uguali possibile la candidatura di Roberto Giocondi, già consigliere regionale con Badaloni presidente e vice presidente della Provincia nella prima giunta Melilli. Per Sergio Pirozzi correrà invece la giornalista Maria Luisa Polidori; ancora da definire la candidatura maschile.



LE POLITICHE

Dalle Regionali alle Politiche: alla Camera, il collegio Rieti-Monterotondo per il centrodestra sarebbe in quota Fratelli d’Italia, e il nome che si fa con maggiore insistenza è quello di Paolo Trancassini, sindaco di Leonessa e tra i fondatori del partito. Al Messaggero lo conferma Sandro Grassi (FI): “Sarebbe la persona più autorevole: se sarà lui il candidato lo sosterremo convintamente”.



Nel centrosinistra si è ancora in alto mare: due i nomi che circolano per la Camera, quello del deputato socialista uscente Oreste Pastorelli e quello di Alessandro Fusacchia, già capo di gabinetto al Miur con Stefania Giannini, tra i fondatori della lista +Europa della Bonino. In queste ore ha ufficializzato la sua candidatura per Liberi e Uguali Domenico Scacchi, già sindaco di Scandriglia e professore di Storia Contemporanea a Roma Tre.



Intanto sabato pomeriggio alle 15 alla Sala dei Cordari nuova chiamata alle armi dal Pd a cittadini e militanti per i tavoli programmatici: “Per continuare il nostro percorso per fare del Lazio una regione più forte abbiamo bisogno delle idee di tutti. Vogliamo ascoltare le persone e renderle protagoniste nelle scelte per migliorare la vita di tutti”. Tavoli aperti su sanità e sociale, sviluppo economico e lavoro, trasporti e infrastrutture, cultura, turismo e sport, piccoli comuni e aree interne.

