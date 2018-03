di Christian Diociaiuti

RIETI – Rieti-Trastevere di Juniores Nazionale in programma oggi al Ciccaglioni non si giocherà. È stata rinviata a sabato 10 marzo. Il provvedimento del Comitato Regionale Lazio Figc della sospensione di tutti i campionati per questo weekend (e lo slittamento di tutte le gare al prossimo) non riguardava la Juniores Nazionale del Rieti. Tuttavia, la società amarantoceleste ha chiesto il rinvio della partita del Ciccaglioni per i problemi causati dalla neve nei giorni scorsi sul campo di via del Terminillo. “Ci siamo allenati male, giocheremo sabato 10 marzo, quando è prevista la sosta del campionato per la Viareggio Cup” dice il responsabile del settore giovanile del Football Club Rieti, Chicco Boccaccio. Allenati da Claudio Gerini, i ragazzi amarantocelesti arrivano dal successo sull’Aprilia e sono attualmente quarti, a -7 dalla vetta. Un piazzamento che consente di pensare, per il team del vivaio amarantoceleste, alla possibilità - a quattro turni dalla fine - di centrare la post season e giocarsela fino alla fine. Sarà una gara delicata: il Trastevere è capolista con 40 punti. Per i granata, 13 successi un pari e tre sconfitte e una serie di 4 vittorie di fila.

Sabato 3 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46



